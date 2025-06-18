"Арсенал" договорился с Шешко

Беньямин Шешко "Арсенал" достиг договоренности с нападающим немецкого "РБ Лейпциг" Беньямином Шешко.

Не отбрасывая другие варианты, включая Виктора Дьекереша из "Спортинга", спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта начал переговоры по согласованию трансфера Шешко.

По информации Bild, с самим Шешко "Арсенал" уже договорился. 22-летний словенец, забивший 21 гол в пошлом сезоне, дал свое согласие на переход к "канонирам".

А вот договориться с "РБ Лейпциг" у "Арсенала" пока не выходит, потому что клуб Бундеслиги хочет за свою звезду 80-100 миллионов евро (68.5-85.6 млн. фунтов), что для "канониров" чересчур.

Вдобавок "Арсенал" еще окончательно не решил, что хочет именно Шешко, по-прежнему держа в голове других нападающих.




Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1280

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 18.06.2025 16:26 # closer
    Наполи уссывается с лондонских глиномесов

    (ответить)

  2. ivan-tns 18.06.2025 16:10 # ivan-tns
    А вот и шишка за щеку Бембо подоспела)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: