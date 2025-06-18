"Арсенал" договорился с Шешко
"Арсенал" достиг договоренности с нападающим немецкого "РБ Лейпциг" Беньямином Шешко.
Не отбрасывая другие варианты, включая Виктора Дьекереша из "Спортинга", спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта начал переговоры по согласованию трансфера Шешко.
По информации Bild, с самим Шешко "Арсенал" уже договорился. 22-летний словенец, забивший 21 гол в пошлом сезоне, дал свое согласие на переход к "канонирам".
А вот договориться с "РБ Лейпциг" у "Арсенала" пока не выходит, потому что клуб Бундеслиги хочет за свою звезду 80-100 миллионов евро (68.5-85.6 млн. фунтов), что для "канониров" чересчур.
Вдобавок "Арсенал" еще окончательно не решил, что хочет именно Шешко, по-прежнему держа в голове других нападающих.
18.06.2025 16:00
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