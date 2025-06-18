Гвардиола назначил Лейндерса с разрешения Клоппа

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что назначил Пепа Лейндерса своим ассистентом с разрешения бывшего наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Этим летом Гвардиола лишился сразу трех своих ассистентов. Вместо них Хосеп взял Лейндерса и Джеймса Френча, а также повысил до первой команды Коло Туре.



Лейндерс на протяжении многих лет ассистировал Клоппу в "Ливерпуле", поэтому Гвардиола не мог не спросить своего злейшего в прошлом соперника.



"Это хорошая возможность для Пепа и Джеймса, а Коло Туре уже работал с командой U-18, поэтому мы видели его работу в академии и знали, что он является невероятным примером. Они помогут нам провести хороший сезон".



"У нас с Юргеном состоялся разговор, но не насчет Пепа Лейндерса. Мы просто разговаривали по теме, и это был длинный разговор, как и всегда, и в определенный момент я сказал, что задумываюсь насчет приглашения Пепа, и он высказал свое мнение".



"Конечно, у Юргена такое высокое мнение насчет его, он был его правой рукой в один из самых успешных периодов "Ливерпуля" за последние годы".



"Затем я взял время, чтобы подумать и решить, и в итоге я решил связаться с Пепом".



"Конечно, у него за плечами столько лет опыта, и я, конечно, спросил разрешения у Юргена, потому что я не хотел слишком вмешиваться. Я спросил, не будет ли проблемой поговорить с ним, а он ответил, что абсолютно нет".



"Через день или два мы поговорили, и решение было принято. Мне везло с ассистентами на протяжении своей карьеры в "Барселоне", "Баварии" и здесь, где их было много. Все они невероятно мне помогали, вау".



"Я практически уверен, что Коло и Пеп помогут мне. Каждый день с момента нашей с Пепом встречи мы много разговариваем насчет тактики, футбола, тренировок, и это так вдохновляет меня. Я очень доволен этим, и давайте посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".