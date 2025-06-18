Сон обсудит уход из "Тоттенхэма" в июле

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин обсудит свое будущее в клубе во время предсезонной подготовки.

Сейчас от контракта Сона остается всего 12 месяцев, причем "Тоттенхэм" воспользовался своей опцией продления на эти 12 месяцев вместо того, чтобы предлагать своему капитану новую сделку.



Сон не слишком убедительно отыграл минувший сезон, а уже в июле ему исполнится 33, что дополнительно наводит "Тоттенхэм" на мысли о расставании.



К Сону сохраняется серьезный интерес из Саудовской Аравии, а также из Турции и МЛС, и после возвращения из отпуска южнокорейского нападающего ждет серьезный разговор с руководством "Тоттенхэма", сообщает talkSPORT.



Отметим, что пока "Тоттенхэм" даже не может продать Сона, потому что имеет обязательство взять своего капитана на предсезонный матч против "Ньюкасла" в Южной Корее 3 августа. Это означает, что будущее нападающего может проясниться только на исходе летнего трансферного окна.