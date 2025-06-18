Силва остается в "Сити" и будет капитаном команды

Полузащитник Бернарду Силва подтвердил, что останется в "Манчестер Сити" на сезон 2025/26, в котором он будет капитаном команды.

Обычно своих капитана и вице-капитанов определяют сами игроки "Сити" с помощью голосования, однако в преддверии клубного Чемпионата Мира главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола нарушил установленный порядок и своим решением передал повязку Силве.



Силва сыграл 404 матча и забил 72 гола за "Сити" после своего перехода из "Монако" в 2015 году, завоевав 14 больших трофеев, и предстоящий сезон может стать последним для 30-летнего португальца в клубе.



"Да, у меня остается один год по своему контракту, поэтому, разумеется, я могу уйти после следующего сезона. Я знаю, что собираюсь делать, но сейчас не время говорить об этом".



"Я сосредоточен на своем сезоне. Я очень сосредоточен на том, чтобы хорошо выступать за "Манчестер Сити". Когда придет время, я поговорю о будущем".



"Этот сезон я точно проведу в "Манчестер Сити". Я собираюсь остаться. У меня были варианты в прошлом и в этом году, но, как и тогда, мой выбор — остаться в "Манчестер Сити", — цитирует Силву talkSPORT.