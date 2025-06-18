Гвардиола объяснил, почему Грилиш не поехал на клубный Чемпионат Мира

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему вингер Джек Грилиш не поехал на клубный Чемпионат Мира.

По словам Гвардиолы, после двух своих невыразительных сезонов Грилиш получил возможность найти себе другую команду, где Джек сможет играть регулярно.



При этом Гвардиола допускает, что 29-летний англичанин снова будет сражаться за место в составе "Сити", если так и не уйдет.



"Он провел разговор с клубом и решил, что так будет лучше всего. Джек — исключительный игрок, но он играл не так много. Мы решили, что ему нужно играть".



"Мы честны, и он честен. Мы решили, что ему будет лучше всего остаться дома и найти эту возможность играть, возможность снова стать игроком образца года с треблом и всей своей карьеры в "Астон Вилле".



"Но факт в том, что он играл не так много в последние два сезона. Он должен вернуться к тому состоянию, чтобы играть и обладать бабочками в животе, которые у него есть, когда он играет каждые три дня и показывает свое мастерство".



"Мы решили, что он не приедет сюда. Я не знаю, что случится, но если он не уйдет, то вернется и будет игроком "Манчестер Сити", — цитирует Гвардиолу The Independent.