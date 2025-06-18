"Вилла" не собирается продавать Роджерса

"Астон Вилла" не планирует продавать нападающего Моргана Роджерса этим летом.

22-летний Роджерс великолепно провел сезон 2024/25, забив 14 голов и отдав 15 результативных передач. А в ноябре Морган дебютировал за сборную Англии.



Своей игрой Роджерс привлек внимание "Челси", чей лидер атаки Коул Палмер дружит с Морганом с академии "Манчестер Сити", и "Арсенала", который находится в поисках альтернатив Родриго из "Реала".



Однако Daily Mail утверждает, что "Вилла" готова блокировать любые предложения по Роджерсу, несмотря на то, что бирмингемский клуб, не попав в Лигу Чемпионов, находится под давлением правил финансового фейр-плей.



Если "Вилле" и придется кого-нибудь продать для улучшения своей финансовой ситуации, то это, скорее, будут Джейкоб Рэмси и Леон Бэйли.