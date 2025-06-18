Лавиа уверен, что оставил травмы позади

Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа уверен, что ему удастся оставить позади свои проблемы со здоровьем.

С момента своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов летом 2023 Лавиа еще ни разу не отыграл все 90 минут матча. Главной причиной этого были травмы Ромео.



Однако Лавиа достаточно уверенно завершил минувший сезон и вышел в стартовом составе "Челси" на матч клубного Чемпионата Мира против "Лос-Анджелса" в понедельник. 21-летний бельгиец чувствует, что для него начинается новая глава.



"Думаю, это (стабильность) то, к чему все мы стремимся в своей работе. В своих мыслях я не забегаю чересчур вперед. Мне просто нужно двигаться матч за матчем и делать все возможное, чтобы оставаться в форме и играть как можно больше".



"Думаю, самая большая заслуга футболиста — быть доступным для участия в матчах. Я определенно это осознаю. Поэтому я делаю все возможное, чтобы оставаться в форме. Если честно, я просто хочу оставить позади все эти прежние травмы и смотреть вперед с хорошим предчувствием. Не знаю, почему мне нужно думать о травмах".



"Я чувствую себя хорошо, я уверен в свои организме, а также в том, чего мы можем достичь как команда. Замена в перерыве была связана лишь с контролем нагрузки. У меня нет физических проблем или вроде того", — цитирует Лавиа ESPN.