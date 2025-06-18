Ассистент Артеты возглавит "Парму"

Карлос Куэста, ассистент наставника "Арсенала" Микеля Артеты, станет новым главным тренером итальянской "Пармы".

Куэста трудится помощником Артеты с лета 2020, прежде поработав в академиях "Атлетико" и "Ювентуса".



Слухи о том, что Куэста готов сделать следующий шаг в своей карьере и попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, ходили давно, и сейчас Карлос, наконец, решился покинуть "Арсенал".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, решение о назначении Куэсты в "Парме" уже принято. В свои 29 лет испанец станет самым молодым главным тренером в истории Серии А.



Куэста вел переговоры с "Пармой" несколько недель и в среду должен отправиться в Италию на подписание контракта.