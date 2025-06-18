Ассистент Артеты возглавит "Парму"
Карлос Куэста, ассистент наставника "Арсенала" Микеля Артеты, станет новым главным тренером итальянской "Пармы".
Куэста трудится помощником Артеты с лета 2020, прежде поработав в академиях "Атлетико" и "Ювентуса".
Слухи о том, что Куэста готов сделать следующий шаг в своей карьере и попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, ходили давно, и сейчас Карлос, наконец, решился покинуть "Арсенал".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, решение о назначении Куэсты в "Парме" уже принято. В свои 29 лет испанец станет самым молодым главным тренером в истории Серии А.
Куэста вел переговоры с "Пармой" несколько недель и в среду должен отправиться в Италию на подписание контракта.
18.06.2025 07:00
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Последние комментарии:
Определитесь - Куэста или Куэнка, Парма или Рома))) это как надо бухать, чтобы в микростатейке столько ошибок допустить?)))
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Как много ошибок в таком маленьком тексте. Ничо не понятно, какая фамилия и куда направляется. Зато понятно, что это зам Ротеты и едет он в Италию, и на том спасибо.
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