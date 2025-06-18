Ассистент Артеты возглавит "Парму"

Карлос Куэста Карлос Куэста, ассистент наставника "Арсенала" Микеля Артеты, станет новым главным тренером итальянской "Пармы".

Куэста трудится помощником Артеты с лета 2020, прежде поработав в академиях "Атлетико" и "Ювентуса".

Слухи о том, что Куэста готов сделать следующий шаг в своей карьере и попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, ходили давно, и сейчас Карлос, наконец, решился покинуть "Арсенал".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, решение о назначении Куэсты в "Парме" уже принято. В свои 29 лет испанец станет самым молодым главным тренером в истории Серии А.

Куэста вел переговоры с "Пармой" несколько недель и в среду должен отправиться в Италию на подписание контракта.




Метки Арсенал, Артета, Куэста, Парма, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2025 07:00

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Последние комментарии:




  1. dentinho 18.06.2025 07:36 # dentinho
    Определитесь - Куэста или Куэнка, Парма или Рома))) это как надо бухать, чтобы в микростатейке столько ошибок допустить?)))

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  2. danik9 18.06.2025 07:19 # danik9
    Как много ошибок в таком маленьком тексте. Ничо не понятно, какая фамилия и куда направляется. Зато понятно, что это зам Ротеты и едет он в Италию, и на том спасибо.

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