Владельцы "Ливерпуля" обдумывают покупку "Хетафе"

Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group изучают возможность по приобретению клуба испанской Ла Лиги "Хетафе".

Планы по развитию мультиклубной модели были ключевым фактором, почему Майкл Эдвардс, бывший спортивный директор "Ливерпуля", согласился занять в FSG должность исполнительного директора по футболу в прошлом году.



FSG уже некоторое время подыскивает объект для инвестиций, ранее отказавшись от приобретения "Бордо" и "Малаги".



По информации The Telegraph, теперь FSG проявляет интерес к "Хетафе", который минувший сезон завершил на 13-й позиции в Ла Лиге.



Недавно нынешний владелец "Хетафе" признал, что клуб нуждается в привлечении инвестиций, чтобы модернизировать свой стадион.