"Тоттенхэм" находится в постоянном контакте с Соломоном, застрявшим в Израиле

"Тоттенхэм" находится в постоянном контакте со своим вингером Манором Соломоном, который застрял в Израиле во время полномасштабного военного конфликта с Ираном.

В минувшем сезоне Соломон помог "Лидсу" завоевать титул Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу. Манор проявил себя с лучшей стороны и, по слухам, будет частью первой команды "Тоттенхэма" в новой кампании.



На прошлой неделе Соломон женился, однако в данный момент 25-летний игрок сборной Израиля не может покинуть свою родину из-за закрытого неба для гражданских самолетов.



Официальный представитель "Тоттенхэма" подтвердил, что клуб находится в постоянном контакте с Соломоном и оказывает тому всю необходимую поддержку, пока Манор прячется от пущенных в сторону Израиля ракет.



"Тоттенхэм" надеется, что Соломон живым и невредимым прибудет к стартующей в начале июля предсезонной подготовке.