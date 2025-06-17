Отец Керкеза подтвердил, что Милош направляется в "Ливерпуль"
Отец защитника "Борнмута" Милоша Керкеза подтвердил, что его сын направляется в "Ливерпуль".
В минувшем сезоне Керкез заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в Премьер-Лиге, заинтересовав ряд больших клубов.
Однако "Ливерпуль", судя по всему, выигрывает борьбу за 21-летнего игрока сборной Венгрии, о чем поведал Себастьян Керкез, отец и агент Милоша.
"Для нас существует только "Ливерпуль". Мы не собираемся куда-либо еще и не будем разговаривать с другими клубами".
"Между нами все согласовано, нам просто нужно уладить некоторые детали, но сделка практически заключена", — цитирует Керкеза-старшего The Independent.
17.06.2025 20:00
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