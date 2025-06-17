"Лидс" обсуждает покупку Хабиба Диарра

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" ведет переговоры о покупке полузащитника французского "Страсбурга" Хабиба Диарра.

Только в минувший уикенд "Лидс" подтвердил переход свободным агентом нападающего "Вольфсбурга" Лукаса Нмечи, а также близок к покупке центрального защитника "Удинезе" Яки Бийола.



Очередной целью "Лидса" стал Диарра. Как сообщает Sky Sports, победители Чемпионшипа продолжают переговоры, ранее выдвинув предложение в 22 миллиона евро (18.7 млн. фунтов) по Хабибу.



21-летний Диарра, на юношеском и молодежном уровнях поигравший за сборную Франции, считается одним из самых перспективных молодых полузащитников в Европе.



На прошлой неделе Диарра помог сборной Сенегала одолеть Англию в товарищеском матче, став автором победного гола на "Сити Граунд".