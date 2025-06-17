"Лидс" обсуждает покупку Хабиба Диарра
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" ведет переговоры о покупке полузащитника французского "Страсбурга" Хабиба Диарра.
Только в минувший уикенд "Лидс" подтвердил переход свободным агентом нападающего "Вольфсбурга" Лукаса Нмечи, а также близок к покупке центрального защитника "Удинезе" Яки Бийола.
Очередной целью "Лидса" стал Диарра. Как сообщает Sky Sports, победители Чемпионшипа продолжают переговоры, ранее выдвинув предложение в 22 миллиона евро (18.7 млн. фунтов) по Хабибу.
21-летний Диарра, на юношеском и молодежном уровнях поигравший за сборную Франции, считается одним из самых перспективных молодых полузащитников в Европе.
На прошлой неделе Диарра помог сборной Сенегала одолеть Англию в товарищеском матче, став автором победного гола на "Сити Граунд".
17.06.2025 19:00
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