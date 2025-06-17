Антонио сыграл в футбол впервые после аварии

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио впервые сыграл в футбол на соревновательном уровне после случившейся в декабре автомобильной аварии.





Напомним, Антонио перенес срочную операцию на раздробленной ноге и провел в госпитале три недели после того, как на своем автомобиле съехал с трассы и врезался в дерево. Далее для Мичейла начался длительный процесс реабилитации.



35-летний Антонио не успел сыграть за "Вест Хэм" в концовке клубного сезона, однако усилия Мичейла не прошли даром.



Как сообщает Sky Sports, Антонио вышел на замену на 85-й минуте проигранного сборной Ямайки матча против Гватемалы в рамках Золотого Кубка КОНКАКАФ (0:1).



Добавим, "Вест Хэму" все еще предстоит принять решение насчет дальнейшего сотрудничества с Антонио, чей действующий контракт истекает в конце июня.



