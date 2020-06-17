"Брайтон" приобрел Диего Копполу

"Брайтон" объявил о приобретении центрального защитника итальянской "Вероны" Диего Копполы.

Коппола заключил с "Брайтоном" контракт на пять лет, а трансфер Диего оценивается в 9 миллионов фунтов.



21-летний защитник является собственным воспитанником "Вероны", за первую команду которой дебютировал в 2021 году.



Всего Коппола сыграл 81 матч за "Верону", включая 35 в прошлом сезоне, и забил четыре гола.



На счету Копполы также два матча за взрослую сборную Италии, но в данный момент Диего выступает за молодежную команду на Чемпионате Европы U-21.