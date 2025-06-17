"Арсенал" и "Челси" охладели к Уильямсу

"Арсенал" и "Челси" охладели к вингеру испанского "Атлетика" Нико Уильямсу.

"Арсенал" имеет давний интерес к Уильямсу, которого пытался заполучить еще прошлым летом, но тогда Нико предпочел остаться в Бильбао.



Также Уильямса связывали с переходом в "Челси", который ищет нового вингера после возвращения Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".



Однако The Athletic утверждает, что более вероятными направлениями для Уильямса являются "Барселона" и "Бавария", если 22-летний игрок сборной Испании все же решится покинуть "Атлетик".



"Арсенал" и "Челси" уже отчаялись заполучить Уильямса, отступные по контракту которого составляют 51 миллион фунтов, и переключились на альтернативные трансферные цели.