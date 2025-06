Светская хроника за вторник

Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Наполи" изучает возможность приобретения вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. (Sky Sports)



"Юнайтед" улучшит предложение по Бриану Мбемо, не сумев заполучить вингера "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Юнайтед" следит за полузащитником "Ниццы" Хишамом Будауи. (The Sun)



"Ювентус" вступил в борьбу за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, который интересен "Арсеналу" и "Юнайтед". (Sky Sports)



"Арсенал" и "Челси" проигрывают борьбу "Барселоне" за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Sky Sport Germany)



"Барселона" завершит интерес к нападающему "Ливерпуля" Луису Диасу, если подпишет Уильямс. (Liverpool Echo)



"Милан" и "Наполи" интересуются нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом. (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" поспорит с "Юнайтед", "Челси" и "Ньюкаслом" за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (CaughtOffside)



"Манчестер Сити" готов отпустить полузащитника Бернарду Силву. (Football Insider)



Центральный защитник "Лацио" Марио Хила вызывает интерес у "Тоттенхэма". (Il Messaggero)



"Тоттенхэм" начинает переговоры о покупке нападающего "Ренна" Арно Калимуэндо. (L'Equipe)



Защитник "Вероны" Диего Коппола, оцениваемый в 9 млн. фунтов, прошел медобследование в "Брайтоне". (Sky Sports)



Сразу пять клубов Премьер-Лиги хотят защитника "Миллуолла" Яфета Тангангу, который доступен для трансфера за 1.2 млн. фунтов. (talkSPORT)



Другое



Первым соперником "Эвертона" на новом стадионе при полной вместимости станет "Рома", против которой "ириски" сыграют 9 августа. (Sky Sports)



ФИФА потратила лишние 50 млн. долларов на рекламу клубного Чемпионата Мира в Соединенных Штатах, но это не помогло привлечению зрителей на трибуны. (The Athletic)



ФИФА отказалась от любых антирасистских и антидискриминационных лозунгов в трансляциях матчей клубного Чемпионата Мира. (The Athletic)