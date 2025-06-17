Мареска оценил дебют Делапа за "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска оценил дебют нападающего Лиама Делапа.

Купленный у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов Делап вышел на замену во втором тайме матча клубного Чемпионата Мира против "Лос-Анджелеса" и отдал результативную передачу, которая помогла "Челси" одержать победу 2:0.



После матча в Атланте Мареска похвалил Делапа, которого он знает еще по академии "Манчестер Сити", а также выразил надежду, что конкуренция со стороны Лиама не даст Николасу Джексону расслабиться.



"Это очень хороший результат. На данной стадии сезона вы должны учитывать многие вещи, но в целом наша игра была хороша".



"Нам нужно восстановить силы. Через три дня нас ждет следующий матч (против "Фламенго"), поэтому посмотрим. Мы собираемся подготовиться наилучшим образом и постараемся одержать победу".



"Хорошая вещь насчет Лиама в том, что он знает, как мы хотим играть, так что процесс его адаптации будет довольно быстрым. Также мы дали шанс Дариу Эссугу, еще одному новичку, и это хорошо для их обоих".



"Конкуренция Делапа и Джексона? Да, я очень доволен. Мне интересно посмотреть, как отреагирует Нико. По ходу этого сезона он конкурировал с Гиу, который очень молод. Они оба (Делап и Джексон) являются хорошими "девятками", — цитирует Мареску Evening Standard.