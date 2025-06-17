Босс "Боруссии": "Лучше бы Вирц перешел в "Баварию"

Флориан Вирц Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке выразил сожаление, что атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц решил перейти в "Ливерпуль" и покинуть Бундеслигу.

На прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" согласовал компенсацию за Вирца в размере около 116 миллионов фунтов, включая бонусы. Уже в пятницу Флориан должен пройти медобследование у "красных".

Ватцке расстроен, что Бундеслиги лишается столь классного игрока. Ханс-Йоахим предпочел бы, чтобы Вирц перешел в стан конкурента "Боруссии" по Бундеслиге.

"По-настоящему жаль, что игрок вроде Флориана Вирца покидает Бундеслигу. Для меня это совершенно не был бы проблемой, если бы он отправился в "Баварию". Так было бы лучше для Бундеслиги", — цитирует Ватцке talkSPORT.




Метки Бавария, Байер, Боруссия, Ватцке, Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2025 11:00

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