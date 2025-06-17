"Атлетико" видит в Дине альтернативу Робертсону

Испанский "Атлетико" будет готов переключиться на защитника "Астон Виллы" Люку Диня, если не сможет заполучить Энди Робертсона из "Ливерпуля".

На днях стало известно, что "Атлетико" рассматривает Робертсона в качестве своей цели номер один по укреплению левого фланга обороны.



В Мадриде ожидают, что 31-летний шотландец будет доступен по сниженной цене, когда "Ливерпуль" завершит приобретение Милоша Керкеза из "Борнмута".



Если заполучить Робертсона вдруг не удастся, "Атлетико" будет готов сосредоточить свое внимание на Дине, который отметился 28 появлениями в стартовом составе "Виллы" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, сообщает The Times.



Обладая Яном Матсеном, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери вполне может отпустить 31-летнего француза для облегчения зарплатной ведомости.