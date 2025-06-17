Нуньес ведет переговоры с "Наполи"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес договаривается о своем переходе в итальянский "Наполи".

В минувшем сезоне Нуньес не смог завоевать доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, в концовке кампании совсем перестав проходить в стартовый состав.



"Ливерпуль" был бы рад избавиться от Нуньеса, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что Дарвин рассматривает "Наполи" в качестве возможного пристанища.



Нуньес и "Наполи" уже находятся в контакте, и стороны запланировали очередной раунд переговоров позже на этой неделе. У Дарвина также есть несколько прочих вариантов в Европе и Саудовской Аравии.



Итальянское издание Corriere dello Sport добавляет, что "Ливерпуль" понизил цену за 25-летнего игрока сборной Уругвая до 60 миллионов евро (51 млн. фунтов)