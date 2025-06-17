Делап предвкушает конкуренцию с Джексоном

Нападающий "Челси" Лиам Делап уверен, что конкуренция с Николасом Джексоном пойдет ему на пользу.

Накануне "Челси" стартовал на клубном Чемпионате Мира с победы 2:0 над "Лос-Анджелесом", забив первый гол с передачи Джексона и второй с передачи Делапа, заменившего Николаса на 64-й минуте.



Едва пришедший из "Ипсвича" Делап предвкушает борьбу с Джексоном в новом сезоне, а также Лиаму не терпится открыть счет своим голам.



"Всегда полезно, когда есть конкуренция. Это футбол, и это невероятный клуб".



"Это всегда будет сложно, но я думаю, ты должен извлекать выгоду из конкуренции".



"Помогать команде — это действительно важно, но я также хочу забивать".



"Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Я в таком восторге, что нахожусь здесь, сыграл свой первый матч и принес пользу. Это хорошее ощущение".



"Меня действительно хорошо приняли. Я провел только несколько тренировок здесь, но я жажду большего", — цитирует Делапа Sky Sports.