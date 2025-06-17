Делап предвкушает конкуренцию с Джексоном
Нападающий "Челси" Лиам Делап уверен, что конкуренция с Николасом Джексоном пойдет ему на пользу.
Накануне "Челси" стартовал на клубном Чемпионате Мира с победы 2:0 над "Лос-Анджелесом", забив первый гол с передачи Джексона и второй с передачи Делапа, заменившего Николаса на 64-й минуте.
Едва пришедший из "Ипсвича" Делап предвкушает борьбу с Джексоном в новом сезоне, а также Лиаму не терпится открыть счет своим голам.
"Всегда полезно, когда есть конкуренция. Это футбол, и это невероятный клуб".
"Это всегда будет сложно, но я думаю, ты должен извлекать выгоду из конкуренции".
"Помогать команде — это действительно важно, но я также хочу забивать".
"Я чувствую себя по-настоящему счастливым. Я в таком восторге, что нахожусь здесь, сыграл свой первый матч и принес пользу. Это хорошее ощущение".
"Меня действительно хорошо приняли. Я провел только несколько тренировок здесь, но я жажду большего", — цитирует Делапа Sky Sports.
17.06.2025 08:00
Просмотров: 389
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Понимает что Джексон днарь каких мало.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий