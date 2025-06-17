"Наполи" обдумывает приглашение Грилиша

Итальянский "Наполи" обдумывает приглашение вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Грилиш не попал в заявку "Сити" на клубный Чемпионат Мира, вместо этого получив возможность найти себе новое пристанище после двух невыразительных сезонов.



Ранее пресса сообщала, что Грилиш находится на радаре у "Тоттенхэма" и "Эвертон", но интерес к 29-летнему игроку сборной Англии существует и из-за пределов Премьер-Лиги.



По информации The Telegraph, сейчас "Наполи" решает, будет ли выдвигать свое предложение по Грилишу, но зарплата Джека в 300,000 фунтов в неделю — это вдвое больше, чем могут позволить себе чемпионы Серии А.



Главный тренер "Наполи" Антонио Конте является большим поклонником Грилиша, наводя справки насчет экс-капитана "Астон Виллы" еще в январе.



Сам Грилиш заинтересован в переходе в команду, где сможет играть регулярно, потому что поехать на ЧМ-2026 со сборной Англии следующим летом.