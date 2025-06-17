"Наполи" обдумывает приглашение Грилиша

Джек Грилиш Итальянский "Наполи" обдумывает приглашение вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Грилиш не попал в заявку "Сити" на клубный Чемпионат Мира, вместо этого получив возможность найти себе новое пристанище после двух невыразительных сезонов.

Ранее пресса сообщала, что Грилиш находится на радаре у "Тоттенхэма" и "Эвертон", но интерес к 29-летнему игроку сборной Англии существует и из-за пределов Премьер-Лиги.

По информации The Telegraph, сейчас "Наполи" решает, будет ли выдвигать свое предложение по Грилишу, но зарплата Джека в 300,000 фунтов в неделю — это вдвое больше, чем могут позволить себе чемпионы Серии А.

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте является большим поклонником Грилиша, наводя справки насчет экс-капитана "Астон Виллы" еще в январе.

Сам Грилиш заинтересован в переходе в команду, где сможет играть регулярно, потому что поехать на ЧМ-2026 со сборной Англии следующим летом.




Метки Грилиш, Манчестер Сити, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2025 07:00

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