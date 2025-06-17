"Челси" сделал запрос насчет Малика Фофана

"Челси" обратился к французскому "Лиону" насчет приобретения вингера Малика Фофана.

На своей пресс-конференции перед стартом на клубном Чемпионате Мира главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команде нужен новый вингер на замену вернувшемуся в "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.



Не сумев заполучить Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии" до старта турнира в Соединенных Штатах, сейчас "Челси" обратил свой взор на Фофана, который выступает за "Лион" после своего перехода из "Гента" в январе 2024.



Как отмечает The Athletic, Фофана является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых "Челси", и в данный момент "синие" продолжают переговоры с "Лионом".



В минувшем сезоне 20-летний бельгиец забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 41 матче с учетом всех соревнований.