"Челси" победил "Лос-Анджелес"
"Челси" стартовал на клубном Чемпионате Мира с победы 2:0 над "Лос-Анджелесом" благодаря голам Педру Нету и Энцо Фернандеса.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска выставил привычный состав, придержав в запасе новичков Мамаду Сарра, Дариу Эссугу и Лиама Делапа, а также вернувшихся из аренды Майка Пендерса и Андрея Сантоса.
Матч начался в невысоком темпе, хотя "Челси" имел некоторое преимущество и пару раз напряг бывшего голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.
Неторопливое течение матча было нарушено голом на 34-й минуте. Николас Джексон сделал передачу от центральной линии поля на рывок Педру Нету, который вошел в штрафную по правому краю, усадил защитника на пятую точку и поразил ближний угол ворот — 1:0.
Вскоре после начала второго тайма Джексон едва не отличился сам, но его удар головой был остановлен защитником практически на линии ворот.
"Челси" искал второй гол, но время от времени представитель МЛС показывал зубы, пускай и со сбитым прицелом.
Интрига продержалась до 79-й минуты, когда Делап навесил с правого фланга, а Энцо Фернандес принял мяч на границе вратарской и поразил цель — 2:0.
Во втором тайме было ощущение, что "Челси" играет с огнем, но в итоге все обошлось. "Синие" набрали свои первые очки на турнире и сделали шаг в направлении плей-офф.
"Челси" (Англия) — "Лос-Анджелес" (США) — 2:0 (1:0)
Голы: Нету 34, Фернандес 79.
"Челси": Санчес, Джеймс (Гюсто 45), Адарабиойо, Колуилл, Кукурелья, Кайседо (Эссугу 84), Лавиа (Фернандес 45), Нету, Палмер (Нкунку 84), Мадуэке (Джордж 64), Джексон (Делап 64).
17.06.2025 00:00
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Каклы, готовьте банки с огурцами.
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Плохо... Плохо... Очень плохо.
Уже щас можно сделать вывод что далеко вряд ли зайдем.
Войти в турик с макукеке единственным вингером на левый фланг... Он слева не то что залупа, он там хуже залупы...
Надо по ходу турика наигрывать слева делапа, или переводить макукеке на его родной правый.... А нету пусть слева играет.
Нету слева тоже не оч, но явно лучше макукеке
Делап молодец.
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Белых чуть добавили и пошла гегемония, можно уже чашку выносить
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молодцы!
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п - пидорашка))))
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