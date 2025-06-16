Кайл Уолкер договорился с "Эвертоном"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер договорился о переходе в "Эвертон".
Сезон 2024/25 Уолкер начинал капитаном "Сити", но уже в январе сбежал в "Милан", который решил его не выкупать после полугода аренды.
Уолкер не поехал с "Сити" на клубный Чемпионат Мира и не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, несмотря на то, что от контракта экс-защитника "Тоттенхэма" остается еще целый год.
Журналист Фабрицио Романо подтверждает, что "Эвертон" заинтересован в Уолкере, но если верить The Sun, 35-летний англичанин, которого ранее сватали в "Фенербахче", уже согласовал свой переход к "ирискам".
Уолкер уверен, что "Эвертон" станет идеальным местом, чтобы получать регулярную игровую практику и оставаться на виду у главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в преддверии ЧМ-2026.
В "Эвертоне" Уолкеру предстоит заменить другого ветерана в лице Эшли Янга.
16.06.2025 23:00
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