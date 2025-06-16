Бэйл и партнеры обсуждают покупку "Плимута"

Гарет Бэйл Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл является частью консорциума, который ведет переговоры о покупке "Плимута".

Только в апреле Лука Модрич, бывший партнер Бэйла по "Реалу", стал совладельцем "Суонси". Теперь на новом поприще себя хочет попробовать и сам Гарет.

По информации The Telegraph, Бэйл лоббирует интересы группы частных инвесторов из Соединенных Штатов, и переговоры насчет покупки "Плимута" идут полным ходом.

В минувшем сезоне "Плимут" вылетел из Чемпионшипа в Лигу Один, при этом выбив "Ливерпуль" из Кубка Англии. На прошлой неделе "пилигримы" назначили своим новым главным тренером бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Тома Клеверли.




Метки Бэйл, Плимут

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2025 22:00

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