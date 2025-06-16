Бэйл и партнеры обсуждают покупку "Плимута"

Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл является частью консорциума, который ведет переговоры о покупке "Плимута".

Только в апреле Лука Модрич, бывший партнер Бэйла по "Реалу", стал совладельцем "Суонси". Теперь на новом поприще себя хочет попробовать и сам Гарет.



По информации The Telegraph, Бэйл лоббирует интересы группы частных инвесторов из Соединенных Штатов, и переговоры насчет покупки "Плимута" идут полным ходом.



В минувшем сезоне "Плимут" вылетел из Чемпионшипа в Лигу Один, при этом выбив "Ливерпуль" из Кубка Англии. На прошлой неделе "пилигримы" назначили своим новым главным тренером бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Тома Клеверли.