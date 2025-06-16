"Пэлас" подпишет Вальтера Бенитеса

Вальтер Бенитес Голкипер голландского ПСВ Вальтер Бенитес близок к переходу в "Кристал Пэлас".

"Пэлас" уже договорился с Бенитесом об условиях сотрудничества, и сделка будет заключена после прохождения 32-летним аргентинцем медобследования.

Бенитес присоединится к "Пэлас" как свободный агент, потому что контракт Вальтера с клубом из Эйндховена истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Бенитес завоевал с ПСВ титул Эредивизии, сыграв все 34 матча, а также принял участие в 11 из 12 поединков голландской команды в Лиге Чемпионов, пропустив девять голов от "Арсенала" в 1/8 финала.

В "Пэлас" Бенитесу предстоит конкурировать с Дином Хендерсоном, который на прошлой неделе защищал ворота сборной Англии в товарищеском матче против Сенегала.




Метки Бенитес, Кристал Пэлас, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2025 21:00

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  1. gunnerlove 16.06.2025 22:21 # gunnerlove
    слабый вратарь
    половина мячей пущенных от Арсенала по его вине

    (ответить)

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