"Пэлас" подпишет Вальтера Бенитеса
Голкипер голландского ПСВ Вальтер Бенитес близок к переходу в "Кристал Пэлас".
"Пэлас" уже договорился с Бенитесом об условиях сотрудничества, и сделка будет заключена после прохождения 32-летним аргентинцем медобследования.
Бенитес присоединится к "Пэлас" как свободный агент, потому что контракт Вальтера с клубом из Эйндховена истекает в конце июня.
В минувшем сезоне Бенитес завоевал с ПСВ титул Эредивизии, сыграв все 34 матча, а также принял участие в 11 из 12 поединков голландской команды в Лиге Чемпионов, пропустив девять голов от "Арсенала" в 1/8 финала.
В "Пэлас" Бенитесу предстоит конкурировать с Дином Хендерсоном, который на прошлой неделе защищал ворота сборной Англии в товарищеском матче против Сенегала.
16.06.2025 21:00
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