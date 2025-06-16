"Ньюкасл" готовится начать переговоры по Жоао Педро
"Ньюкасл" готовится начать переговоры с "Брайтоном" о приобретении нападающего Жоао Педро.
Педро стал приоритетной целью для "Ньюкасла" после того, как "сороки" отчаялись заполучить Бриана Мбемо из "Брентфорда".
По информации The Telegraph, в самое ближайшее время "Ньюкасл" обратится к "Брайтону" насчет покупки Педро, и на "Сент-Джеймс Парк" есть уверенность, что сделка будет согласована.
"Брайтон" открыт к продаже Педро, но хочет около 60 миллионов фунтов за 22-летнего бразильца, забившего 10 голов и отдавшего шесть результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги.
Помимо Педро, "Ньюкасл" также ведет переговоры насчет голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда и проявляет интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге.
16.06.2025 20:00
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Тоже мне хрен с горы. 10 голов - это добротный показатель, но где гарантия, что во втором сезоне он проявит стабильность и не случается!?
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