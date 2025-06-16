"Ньюкасл" готовится начать переговоры по Жоао Педро

"Ньюкасл" готовится начать переговоры с "Брайтоном" о приобретении нападающего Жоао Педро.

Педро стал приоритетной целью для "Ньюкасла" после того, как "сороки" отчаялись заполучить Бриана Мбемо из "Брентфорда".



По информации The Telegraph, в самое ближайшее время "Ньюкасл" обратится к "Брайтону" насчет покупки Педро, и на "Сент-Джеймс Парк" есть уверенность, что сделка будет согласована.



"Брайтон" открыт к продаже Педро, но хочет около 60 миллионов фунтов за 22-летнего бразильца, забившего 10 голов и отдавшего шесть результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Помимо Педро, "Ньюкасл" также ведет переговоры насчет голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда и проявляет интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Энтони Эланге.