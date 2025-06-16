Онана советует Мбемо перейти в "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана уговаривает вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо перейти к "красным дьяволам".

На прошлой неделе "Брентфорд" проводил своего главного тренера Томаса Франка в "Тоттенхэм", который сразу же вступил в борьбу с "Юнайтед" за Мбемо.



Однако Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" остается наиболее предпочтительным направлением для Мбемо, и это стало возможно в том числе благодаря усилиями Онана.



Ранее в июне Онана и Мбемо провели некоторое время вместе, будучи вызванными в сборную Камеруна на товарищеские матчи против Уганды и Экваториальной Гвинеи.



Сам Онана ожидает, что останется в "Юнайтед" на следующий сезон, и Андре настойчиво советует Мбемо стать его одноклубником.