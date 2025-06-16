Мареске нужен новый вингер

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что хочет обзавестись новым вингером этим летом.

Перед клубным Чемпионатом Мира "Челси" принял решение не выкупать Джейдона Санчо после сезона аренды, а также безуспешно пытался заполучить Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии".



По слухам, после турнира в США "Челси" будет готов вернуться за Гиттенсом, и Мареска не скрывает, что ему нужен еще один фланговый игрок.



"Джейдона нет с нами, так что это определенно та позиция, где нам нужно что-нибудь предпринять".



"А также потому, что с нами нет Миши (Мудрика), но вы и так это знаете. Поэтому из числа чистых вингеров у нас есть только Нони (Мадуэке), Педру (Нету) и Тай (Джордж)".



"Конечно, нужно что-нибудь предпринять. Мы много раз говорили, что случиться может всякое, пока трансферное окно открыто. И в плане приглашения игроков, и в плане продажи игроков. Давайте посмотрим", — цитирует Мареску Daily Mirror.