"Ливерпуль" ждет Вирца на медоследование в пятницу

Флориан Вирц Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц уже на этой неделе прибудет в Англию, чтобы завершить формальности, связанные со своим переходом в "Ливерпуль".

13 июня авторитетные издания распространили информацию о том, что "Ливерпуль" согласовал компенсацию за Вирца в размере 116 миллионов фунтов, включая 16 млн. фунтов в виде бонусов.

Перед этим "Ливерпуль" договорился с самим Вирцем об условиях пятилетнего контракта.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" уже назначил дату для медобследования Вирца. Позже на этой неделе Флориан прибудет в Англию, чтобы в пятницу пройти осмотр у докторов.

Отметим, что это будет рекордная покупка для "Ливерпуля" и рекордная продажа для "Байера" — а также рекордный трансфер для всей Премьер-Лиги, если условия для бонусов будут выполнены.




Метки Байер, Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. b84 16.06.2025 17:15 # b84
    до сих пор охуеваю с цены
    это 3 приличных игрока

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  2. closer 16.06.2025 17:09 # closer
    И АХУЕЕТ ОТ ПОРТОВОГО СБРОДА И ЛИВЕРПУЛЬСКОЙ ДЫРЫ - ВРАТ АДА НА ЗЕМЛЕ

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