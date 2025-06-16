"Ливерпуль" ждет Вирца на медоследование в пятницу

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц уже на этой неделе прибудет в Англию, чтобы завершить формальности, связанные со своим переходом в "Ливерпуль".

13 июня авторитетные издания распространили информацию о том, что "Ливерпуль" согласовал компенсацию за Вирца в размере 116 миллионов фунтов, включая 16 млн. фунтов в виде бонусов.



Перед этим "Ливерпуль" договорился с самим Вирцем об условиях пятилетнего контракта.



По информации The Athletic, "Ливерпуль" уже назначил дату для медобследования Вирца. Позже на этой неделе Флориан прибудет в Англию, чтобы в пятницу пройти осмотр у докторов.



Отметим, что это будет рекордная покупка для "Ливерпуля" и рекордная продажа для "Байера" — а также рекордный трансфер для всей Премьер-Лиги, если условия для бонусов будут выполнены.