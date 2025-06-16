Симеоне подтвердил, что хочет Ромеро в "Атлетико"

Кристиан Ромеро Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил свой интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро.

В данный момент "Атлетико" находится в поисках усиления центра обороны, и Ромеро уже давно связывают с переходом к своему соотечественнику Симеоне.

После поражения 4:0 от ПСЖ на клубном Чемпионате Мира Симеоне спросили об интересе к 27-летнему игроку сборной Аргентины, который помог "Тоттенхэму" завоевать трофей Лиги Европы в минувшем сезоне.

"Хочу ли я Кути Ромеро? Разумеется! Он отличный игрок", — приводит слова Симеоне Evening Standard.




Метки Атлетико, Ромеро, Симеоне, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2025 16:00

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  1. farot 16.06.2025 16:06 # farot
    мерзская гнида в мерзком гнидском клубе.
    Полная идилия

    (ответить)

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