Симеоне подтвердил, что хочет Ромеро в "Атлетико"

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил свой интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро.

В данный момент "Атлетико" находится в поисках усиления центра обороны, и Ромеро уже давно связывают с переходом к своему соотечественнику Симеоне.



После поражения 4:0 от ПСЖ на клубном Чемпионате Мира Симеоне спросили об интересе к 27-летнему игроку сборной Аргентины, который помог "Тоттенхэму" завоевать трофей Лиги Европы в минувшем сезоне.



"Хочу ли я Кути Ромеро? Разумеется! Он отличный игрок", — приводит слова Симеоне Evening Standard.