Симеоне подтвердил, что хочет Ромеро в "Атлетико"
Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил свой интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро.
В данный момент "Атлетико" находится в поисках усиления центра обороны, и Ромеро уже давно связывают с переходом к своему соотечественнику Симеоне.
После поражения 4:0 от ПСЖ на клубном Чемпионате Мира Симеоне спросили об интересе к 27-летнему игроку сборной Аргентины, который помог "Тоттенхэму" завоевать трофей Лиги Европы в минувшем сезоне.
"Хочу ли я Кути Ромеро? Разумеется! Он отличный игрок", — приводит слова Симеоне Evening Standard.
16.06.2025 16:00
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