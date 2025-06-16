"Борнмут" приобрел Трюффера

"Борнмут" объявил о приобретении левого защитника французского "Ренна" Адриена Трюффера.

Трюффер заключил с "Борнмутом" контракт до 2030 года и обошелся "вишенкам" в 14.4 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Также "Ренну" положена доля в 10 процентов с последующей перепродажи игрока английским клубом.



Трюффер видится прямой заменой Милошу Керкезу, продажу которого в "Ливерпуль" "Борнмут" обсуждает прямо сейчас.



23-летний француз сыграл 212 матчей за "Ренн" после своего дебюта в 2020 году и даже носил капитанскую повязку.