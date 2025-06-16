Шерки нацелен на "Золотой мяч"
Атакующий полузащитник Райан Шерки заявил, что хочет завоевать "Золотой мяч", выступая за "Манчестер Сити".
Ранее в июне "Сити" потратил 34 миллиона фунтов на приглашение Шерки из "Лиона". Райан поможет "горожанам" справиться с потерей Кевина Де Брюйне.
Сам Шерки полон амбиций не только в плане командных достижений, но и индивидуальных. 21-летний француз надеется повторить успех своего партнера по "Сити" Родри.
"Да, "Сити" может помочь мне выиграть "Золотой мяч". Если вы посмотрите, то Родри выиграл "Золотой мяч" именно здесь. С "Манчестер Сити" это возможно. И я здесь ради этого", — сообщил Шерки talkSPORT.
16.06.2025 14:00
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Последние комментарии:
Такой же ишак, как местные пенсы, которые зимой были нацелены на чемпионства в АПЛ.
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КОРОЛЬ!!!
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Вот же болтун какой
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йобнулся чтоли совсем?
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Нихуя там черкашенок разошелся..
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