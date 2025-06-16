Шерки нацелен на "Золотой мяч"

Райан Шерки Атакующий полузащитник Райан Шерки заявил, что хочет завоевать "Золотой мяч", выступая за "Манчестер Сити".

Ранее в июне "Сити" потратил 34 миллиона фунтов на приглашение Шерки из "Лиона". Райан поможет "горожанам" справиться с потерей Кевина Де Брюйне.

Сам Шерки полон амбиций не только в плане командных достижений, но и индивидуальных. 21-летний француз надеется повторить успех своего партнера по "Сити" Родри.

"Да, "Сити" может помочь мне выиграть "Золотой мяч". Если вы посмотрите, то Родри выиграл "Золотой мяч" именно здесь. С "Манчестер Сити" это возможно. И я здесь ради этого", — сообщил Шерки talkSPORT.




Метки Золотой мяч, Манчестер Сити, награды, Шерки

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 16.06.2025 15:11 # tigerpool
    Такой же ишак, как местные пенсы, которые зимой были нацелены на чемпионства в АПЛ.

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  2. kukuruzko 16.06.2025 14:26 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liverbro 16.06.2025 14:09 # liverbro
    Вот же болтун какой

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  4. bangladesh 16.06.2025 14:06 # bangladesh
    йобнулся чтоли совсем?

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  5. thegodfather 16.06.2025 14:01 # thegodfather
    Нихуя там черкашенок разошелся..

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