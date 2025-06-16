Шерки нацелен на "Золотой мяч"

Атакующий полузащитник Райан Шерки заявил, что хочет завоевать "Золотой мяч", выступая за "Манчестер Сити".

Ранее в июне "Сити" потратил 34 миллиона фунтов на приглашение Шерки из "Лиона". Райан поможет "горожанам" справиться с потерей Кевина Де Брюйне.



Сам Шерки полон амбиций не только в плане командных достижений, но и индивидуальных. 21-летний француз надеется повторить успех своего партнера по "Сити" Родри.



"Да, "Сити" может помочь мне выиграть "Золотой мяч". Если вы посмотрите, то Родри выиграл "Золотой мяч" именно здесь. С "Манчестер Сити" это возможно. И я здесь ради этого", — сообщил Шерки talkSPORT.