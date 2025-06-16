Виллиан сравнил Эстевао с Ямалем

Экс-игрок "Челси" Виллиан считает, что новичок "синих" Эстевао обладает таким же потенциалом, как и звезда "Барселоны" Ламин Ямаль.

"Челси" еще прошлым летом согласовал покупку Эстевао у "Палмейраса", и после клубного Чемпионата Мира 18-летний бразилец присоединится к команде Энцо Марески.



Эстевао считается одним из ярчайших молодых талантов у себя на родине, и Виллиан верит, что его соотечественник сможет многого достичь в "Челси".



"Несомненно, он обладает большим потенциалом, большим мастерством. Преимущество этого игрока в том, что он все еще так молод, но обладает замечательным потенциалом, как Ламин Ямаль, они игроки похожего стиля".



"Надеюсь, он будет успешным здесь, играя за "Челси", завоет много трофеев, забьет много голов в футболке "Челси" и поможет им завоевать много трофеев в предстоящие годы", — сообщил Виллиан ESPN.