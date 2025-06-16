Фердинанд назвал цель "Юнайтед" на следующий сезон

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что в следующем сезоне "красные дьяволы" должны побороться за попадание в первую шестерку или восьмерку команд Премьер-Лиги.

Сезон 2024/25 "Юнайтед" завершил только на 15-й позиции, также не преуспев на всех прочих фронтах, включая поражение в финале Лиги Европы.



С тех пор "Юнайтед" укрепил свой состав лишь нападающим Матеусом Куньей, однако Фердинанд все равно ждет значительного прогресса от команды Рубена Аморима.



"Думаю, если вы финишировали 15-ми в этом году, то (в следующем) "Юнайтед" должен стремиться попасть минимум в топ-8 или топ-6".



"Я не думаю, что вы должны стремиться к чему-либо за пределами этого. И это говорит вам тот, кто помышлял лишь о победе в лиге с "Юнайтед". Так что это большое понижение в этом отношении", — сообщил Фердинанд Daily Mirror.