Мареска: "Делап может стать 9-м номером сборной Англии"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что его новичок Лиам Делап способен стать преемником Харри Кейна в сборной Англии и прервать проклятье 9-го номера в клубе.

В преддверии клубного Чемпионата Мира "Челси" приобрел Делапа у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов, и в своем новом клубе Лиам взял футболку с "девяткой", под которое прежде провалились многие звездные нападающие.



Однако для Марески это не проблема, и также Энцо и видит у Делапа потенциал сместить Кейна в роли основного бомбардира национальной команды.



"Еще до матча против "Ипсвича" в минувшем сезоне я сказал себе, что он может стать 9-м номером сборной Англии, хотя он еще не был нашим игроком".



"Теперь он с нами, и я собираюсь сказать это снова. У меня нет никаких сомнений, что он может стать 9-м номером сборной Англии в будущем".



"Лиам также довольно хорошо знает, насколько важен 9-й номер для этого клуба. Лично я не вижу никаких проблем насчет этого. Я вижу, что Лиам весьма расслаблен. Он в порядке, он хорошо трудится с момента своего перехода".



"Я никогда не говорю игроку: "Ты будешь первым выбором". Посыл всегда одинаков — ты приходишь, упорно трудишься, трудишься упорнее своего конкурента на позиции 9-го номера, и тогда ты будешь первым выбором".



"Мы познакомились друг с другом еще несколько лет назад, поэтому я знаю, что, что Лиам может дать нам, а он знает, что мы можем дать ему, чтобы он прибавил и стал лучше как игрок".



"Что касается роли 9-го номера, то, надеюсь, он сможет забивать голы за нас", — цитирует Мареску Sky Sports.