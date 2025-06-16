"Борнмут" надеется выручить 60 млн. фунтов за Забарного

"Борнмут" надеется выручить около 60 миллионов фунтов с продажи защитника Ильи Забарного во французский ПСЖ.

Накануне появилась информация, что Забарный согласовал условия личного контракта с ПСЖ, которому теперь нужно договориться с "Борнмутом" о компенсации за Илью.



По информации Daily Mail, два клуба продолжают переговоры, и "Борнмут" требует 60 млн. фунтов за 22-летнего украинца, чей партнер по центру обороны Дин Хейсен был продан в "Реал" за 50 млн. фунтов.



Также "Борнмут" может вскоре лишиться левого защитника Милоша Керкеза, за которого просит у "Ливерпуля" 45 млн. фунтов, но чемпионы Премьер-Лиги хотят сбить цену до 40 млн. фунтов.