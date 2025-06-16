"Тоттенхэм" обдумывает покупку Брантуэйта

"Тоттенхэм" обдумывает приобретение защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" может принять решение насчет Брантуэйта уже на этой неделе, хотя до сих пор "Эвертон" говорил заинтересованным клубам, что Джаррад не продается.



Прошлым летом "Эвертон" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" насчет Брантуэйта, за которым также следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хочет сохранить Брантуэйта, однако "ириски" находятся под давлением правил финансового фейр-плей и могут быть уязвимы к предложениям по 22-летнему англичанину в размере около 70 миллионов фунтов.