"Арсенал" отверг запрос "Милана" насчет Калафьори

"Арсенал" не собирается отпускать защитника Риккардо Калафьори, интерес к которому обозначил итальянский "Милан".

"Арсенал" только прошлым летом приобрел Калафьори у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, но пока Риккардо толком не проявил себя, отметившись только 11 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



По информации Daily Mirror, "Милан" предпринял попытку вернуть 23-летнего Калафьори в Серию А, однако "Арсенал" отклонил этот запрос. Да и сам Риккардо хочет остаться в Лондоне.



Теперь "Милан" переключился на Александра Зинченко, которого "Арсенал", в отличие от Калафьори, отпустить готов.



В минувшем сезоне Зинченко превратился в игрока глубокого запаса, вдобавок у Александра остается только один год по контракту. Проблема лишь в том, что зарплата 28-летнего украинца составляет 200,000 фунтов в неделю.