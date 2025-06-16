"Юнайтед" обратился к Экитике

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с лагерем нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

"Юнайтед" активизировал свой интерес к Экитике после того, как нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш дал ясно понять "красным дьяволам", что предпочитает "Арсенал".



Уже контактируя с "Айнтрахтом", в минувший уикенд "Юнайтед" начал переговоры и непосредственно с представителями Экитике, утверждает Sky Sport Germany.



Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Экитике, который забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в минувшем сезоне Бундеслиги. 22-летний француз также находится на радаре у "Ливерпуля" и "Челси".



Добавим, в данный момент "Айнтрахт" оценивает Экитике в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).