"Юнайтед" обратился к Экитике
"Манчестер Юнайтед" установил контакт с лагерем нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
"Юнайтед" активизировал свой интерес к Экитике после того, как нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш дал ясно понять "красным дьяволам", что предпочитает "Арсенал".
Уже контактируя с "Айнтрахтом", в минувший уикенд "Юнайтед" начал переговоры и непосредственно с представителями Экитике, утверждает Sky Sport Germany.
Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Экитике, который забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в минувшем сезоне Бундеслиги. 22-летний француз также находится на радаре у "Ливерпуля" и "Челси".
Добавим, в данный момент "Айнтрахт" оценивает Экитике в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).
16.06.2025 07:00
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