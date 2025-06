Светская хроника за понедельник

"Арсенал" поставил на паузу свой интерес к Виктору Дьекерешу. "Наполи" выбирает между Алехандро Гарначо и Джеком Грилишем. "Ливерпуль" готов продать Энди Робертсона по сниженной цене. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Серии А сделали запросы насчет нападающего "Байера" Патрика Шика. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" поставил на паузу свой интерес к нападающему Виктору Дьекерешу, чтобы снова изучить возможность приглашения Олли Уоткинса из "Астон Виллы". (Record)



"Арсенал" активно работает над трансферами Дьекереша и нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, но купит только одного из них. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" решил оставить Джошуа Зиркзее и продать Расмуса Хейлунда. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" — единственный клуб, обратившийся к "Айнтрахту" насчет нападающего Уго Экитике. (Bild)



Переход вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо в "Байер" "очень маловероятен". (Sky Sport Germany)



"Наполи" готов забрать или Гарначо, или Джека Грилиша из "Манчестер Сити". (The Telegraph)



Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо по-прежнему склоняется к переходу в "Юнайтед", несмотря на интерес "Тоттенхэма". (Sky Sports)



"Ливерпуль" готов отпустить защитника Энди Робертсона в "Атлетико" по сниженной цене. (Liverpool Echo)



"Порту" хочет приобрести вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (Record)



"Вест Хэм" обсуждает покупку нападающего "Реймса" Адамы Боджанга. (Daily Mirror)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Фенербахче" Фреде. (Sozcu)



"Астон Вилла" обратилась насчет вингера "Реал Бетис" Хесуса Родригеса. (The Athletic)



"Вулверхэмптон" согласовал покупку нападающего "Сельты" Фера Лопеса за 20 миллионов фунтов. (talkSPORT)



Другое



"Бенфика" хочет переманить главного тренера "Вулверхэмптона" Витора Перейру. (The Sun)



Гари О'Нил может сменить Криса Уайлдера на посту главного тренера "Шеффилд Юнайтед". (The Sun)



После протестов своих фанатов "Сити" понизил цены на билеты на сезон 2025/26. (The Athletic)



Полузащитник "Борнмута" Райан Кристи купил шесть квартир в Глазго общей стоимостью 1.6 млн. фунтов в течение одного дня. (The Sun)



Звезда "Челси" Коул Палмер отправился на клубный Чемпионат Мира в роскошных часах от Richard Mille за 220,000 фунтов. (The Sun)



Защитник "Сити" Кайл Уолкер купил китайской еды на вынос на 340 фунтов. (The Sun)