Мбемо высказался насчет своего будущего и ухода Франка

Нападающий "Брентфорда" Бриан Мбемо отреагировал на спекуляции насчет своего будущего.

Ранее в июне "Брентфорд" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке Мбемо, а затем в борьбу за Бриана вступил и "Тоттенхэм", когда переманил главного тренера "чаек" Томаса Франка.



Для Мбемо это слегка непривычно, однако 25-летний камерунец не видит в этом проблемы.



"Я бы сказал, что это (трансферные спекуляции) немного в новинку для меня! Думаю, такова жизнь футболиста, и тебе нужно принять это", — сообщил Мбемо Sky Sports.



Также Мбемо высказался по поводу ухода Франка, при котором он провел лучший сезон в своей карьере, забив 20 голов в Премьер-Лиге.



"Это был мой пока что лучший сезон в Премьер-Лиге. Думаю, у нас были очень хорошие матчи и в коллективном плане. Думаю, нам очень не повезло не попасть в еврокубки, но это все равно великолепный сезон".



"Он (Франк) сделал так много для меня. Он в буквальном смысле доверял мне с самого начала. Думаю, он так хорошо развил команду".



"Он развил меня как личность и игрока. Поэтому я лишь могу пожелать ему всего наилучшего, и я уверен, он будет успешен".



"Думаю, он знает все. Он действительно умен. Он знает, чего хочет достичь с командой и как хочет играть. Думаю, он был великолепен в "Брентфорде".



"Разумеется, ему потребуется время на адаптацию. Там Лига Чемпионов, там выше ожидания, но, как я уже сказал, я уверен, что он будет успешен".



"Он знает, как разговаривать с людьми. Он знает, как строить коллектив. Поэтому мы и играли так хорошо", — добавил Мбемо.