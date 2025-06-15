"Реал" отговаривает Конате от нового контракта с "Ливерпулем"

Испанский "Реал" прикладывает все усилия, чтобы защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате не заключил новый контракт со своим клубом.

Конате был ключевой фигурой в команде Арне Слота, которая завоевала титул Премьер-Лиги в минувшем сезоне, и важность Ибраимы может только вырасти, учитывая возраст его партнера по центру обороны Виргила Ван Дейка.



Однако "Ливерпуль" пока не уладил вопрос с долгосрочным будущим 26-летнего француза, чей действующий контракт истекает в 2026 году.



По информации Marca, "Реал" имеет давний интерес к Конате и делает все возможное, чтобы Ибраима не продлил сотрудничество с "Ливерпулем".



Это позволило бы "Реалу" приобрести Конате по сниженной цене следующим летом или, дождавшись лета 2026, подписать Ибраиму свободным агентом.



Помимо Конате, в шорт-листе "Реал" среди защитников также значатся Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала" и Кристиан Москера из "Валенсии".