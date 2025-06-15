Шерки жаждет отомстить "Юнайтед"

Новичок "Манчестер Сити" Райан Шерки заявил, что предвкушает возможность отомстить "Манчестер Юнайтед".

В одном из своих последних матчей за "Лион" перед трансфером в "Сити" за 34 миллиона фунтов Шерки потерпел поражение 5:4 от "Юнайтед".



То был ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы, причем по ходу экстра-таймов "Лион" вел в счете 2:4.



Шерки до сих пор больно от того, что случилось на "Олд Траффорд", поэтому 21-летний француз с нетерпением ожидает встречи с "Юнайтед".



"Мне не понравилось, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл тот матч, потому я — "лев". И теперь я жду матча, чтобы убить их".



"Я не Кевин Де Брюйне, который был легендой. Я здесь, чтобы помогать команде и двигаться матч за матчем. Надеюсь, я всегда буду побеждать с командой. Пеп (Гвардиола) сказал мне, что обожает позицию 10-го номера, но я готов играть везде на поле — это не так сложно, и я просто хочу играть".



"Я разговаривал с Пепом насчет своей позиции и насчет того, что доставляет мне удовольствие, когда я на поле. Это очень хорошо для меня. Пеп сказал мне: "Когда ты с мячом, у тебя свобода действий". Это хорошо, потому что мое главное качество — помогать команде", — цитирует Шерки The Guardian.