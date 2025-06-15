Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо хочет остаться в Премьер-Лиге.

В концовке минувшего сезона Гарначо перестал ладить с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, и ожидается, что этим летом "красные дьяволы" избавятся от Алехандро.



Гарначо сватают в различные европейские клубы, включая "Байер" и "Наполи", однако журналист Фабрицио Роман утверждает, что приоритет 20-летнего аргентинца — это Премьер-Лига.



Интерес к Гарначо могут проявить "Челси", "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", однако "Юнайтед" установил внушительную цену за Алехандро — около 70 миллионов фунтов.