"Лидс" подписал Лукаса Нмечу

"Лидс" подтвердил переход в клуб нападающего немецкого "Вольфсбурга" Лукаса Нмечи на правах свободного агента.

26-летний Нмеча согласовал с "Лидсом" контракт на два года и официально присоединится к новичку Премьер-Лиги, когда в конце июня истечет его соглашение с "Вольфсбургом".



Нмеча становится первым летним приобретением команды Даниэля Фарке после возвращения в Премьер-Лигу.



Нмеча является продуктом академии "Манчестер Сити", за который он дебютировал в Премьер-Лиге в 2018 году и который отправлял его в аренду в "Престон", "Мидлсбро" и "Андерлехт", прежде чем Лукас уехал в "Вольфсбург" в 2021.



За четыре года в Германии, которую он стал представлять на взрослом уровне после выступлений за сборную Англии в качестве юниора, Нмеча забил 19 голов в 73 матчах.