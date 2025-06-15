"Галатасарай" проявил интерес к Гюндогану
Турецкий "Галатасарай" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Илкаю Гюндогану.
Гюндоган только прошлым летом вернулся в "Сити" из "Барселону", по ходу сезона выполнив условия, необходимые для продления своего контракта до 2026 года.
Несмотря на поступивший от "Галатасарая" запрос, никаких переговоров пока не ведется. Это связано с тем, что 34-летний немец турецкого происхождения всецело сосредоточен на клубном Чемпионате Мира.
Гюндоган будет готов подумать о своем будущем, только когда вернется из Соединенных Штатов, а значит "Галатасараю" придется запастись терпением на срок до месяца.
15.06.2025 19:00
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