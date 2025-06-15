"Ливерпуль" готов вернуться за Гордоном

"Ливерпуль" вновь задумывается о приобретении нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Достоверно известно, что "Ливерпуль" вел переговоры насчет Гордона прошлым летом, надеясь воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей.



В итоге 24-летний игрок сборной Англии остался на "Сент-Джеймс Парк" и провел отличный сезон, завоевав с "Ньюкаслом" Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов.



По информации The Sun, сейчас "Ливерпуль" готов предпринять новую попытку заполучить Гордона, и "красных" не страшит то, что Энтони подорожал до 100 миллионов фунтов.



Интерес "Ливерпуля" к Гордону, который забил девять голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах минувшего сезона, может быть связан с неопределенностью насчет будущего ряда атакующих игроков "красных" вроде Луиса Диаса, Федерико Кьезы и Дарвина Нуньеса.



Добавим, Гордон является воспитанником "Эвертона", который продал его в "Ньюкасл" за 45 млн. фунтов в январе 2024, однако Энтони с детства болеет за "Ливерпуль".