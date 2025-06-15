"Ливерпуль" готов вернуться за Гордоном

Энтони Гордон "Ливерпуль" вновь задумывается о приобретении нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Достоверно известно, что "Ливерпуль" вел переговоры насчет Гордона прошлым летом, надеясь воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей.

В итоге 24-летний игрок сборной Англии остался на "Сент-Джеймс Парк" и провел отличный сезон, завоевав с "Ньюкаслом" Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов.

По информации The Sun, сейчас "Ливерпуль" готов предпринять новую попытку заполучить Гордона, и "красных" не страшит то, что Энтони подорожал до 100 миллионов фунтов.

Интерес "Ливерпуля" к Гордону, который забил девять голов и отдал семь результативных передач в 42 матчах минувшего сезона, может быть связан с неопределенностью насчет будущего ряда атакующих игроков "красных" вроде Луиса Диаса, Федерико Кьезы и Дарвина Нуньеса.

Добавим, Гордон является воспитанником "Эвертона", который продал его в "Ньюкасл" за 45 млн. фунтов в январе 2024, однако Энтони с детства болеет за "Ливерпуль".




Метки Гордон, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2025 18:00

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  1. shearer1 15.06.2025 18:44 # shearer1
    Можно и за 100 млн продать. Хорошая цена.

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  2. dexter 15.06.2025 18:30 # dexter
    Какие 100 лямов, он и 60 не стоит

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