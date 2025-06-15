Лукас Нмеча может стать первым летним новичком "Лидса"
Первым новичком вернувшегося в Премьер-Лигу "Лидса" этим летом может стать нападающий немецкого "Вольфсбурга" Лукас Нмеча.
Четыре последних года Нмеча провел в "Вольфсбурге", куда он отправился из "Манчестер Сити", продуктом академии которого Лукас является.
Однако сейчас Нмеча, забивший три гола в 19 матчах минувшего сезона Бундеслиги, покидает "Вольфсбург" свободным агентом, и talkSPORT ожидает, что Лукас отправится в "Лидс".
За свою карьеру 26-летний немец, представлявший Англию на юношеских уровнях, также поиграл за "Престон", "Вольфсбург", "Мидлсбро" и "Андерлехт".
15.06.2025 17:00
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