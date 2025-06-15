Лукас Нмеча может стать первым летним новичком "Лидса"

Первым новичком вернувшегося в Премьер-Лигу "Лидса" этим летом может стать нападающий немецкого "Вольфсбурга" Лукас Нмеча.

Четыре последних года Нмеча провел в "Вольфсбурге", куда он отправился из "Манчестер Сити", продуктом академии которого Лукас является.



Однако сейчас Нмеча, забивший три гола в 19 матчах минувшего сезона Бундеслиги, покидает "Вольфсбург" свободным агентом, и talkSPORT ожидает, что Лукас отправится в "Лидс".



За свою карьеру 26-летний немец, представлявший Англию на юношеских уровнях, также поиграл за "Престон", "Вольфсбург", "Мидлсбро" и "Андерлехт".